Porto di Favignana, partono i lavori dopo oltre vent’anni: al via l’opera strategica per le Egadi

Dopo oltre vent’anni di attese, rinvii e complessi passaggi amministrativi, prendono ufficialmente il via i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del porto di Favignana. Un intervento considerato strategico per il futuro dell’arcipelago delle Egadi e destinato a migliorare sicurezza, collegamenti marittimi e servizi per residenti e visitatori.

Un’opera attesa da generazioni

L’apertura del cantiere rappresenta il punto di arrivo di un lungo iter tecnico e amministrativo che ha attraversato diverse stagioni politiche e coinvolto amministrazioni comunali, regionali e organismi statali. Un percorso complesso, caratterizzato da fasi di progettazione, autorizzazioni ambientali, reperimento delle risorse finanziarie, gare d’appalto e numerosi adempimenti burocratici. Se oggi l’opera entra nella sua fase esecutiva, una parte significativa del lavoro preparatorio è stata portata avanti negli anni precedenti dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Francesco Forgione, durante la quale sono stati definiti passaggi fondamentali dell’iter progettuale e amministrativo che hanno consentito al progetto di arrivare alla fase operativa. Un contributo che si inserisce in una vicenda amministrativa lunga e articolata, che ha visto susseguirsi nel tempo diversi amministratori, tecnici ed enti istituzionali.

Un investimento da 26 milioni per il nuovo porto

L’attuale sindaco Giuseppe Pagoto ha annunciato l’avvio ufficiale dei lavori, sottolineando il superamento degli ultimi ostacoli burocratici che avevano rallentato l’intervento, tra cui la necessità di ottenere la proroga della Valutazione di Impatto Ambientale e l’aggiornamento di alcuni adempimenti autorizzativi. L’opera, finanziata dalla Regione Siciliana con uno stanziamento di circa 26 milioni di euro, prevede interventi significativi sull’intera area portuale. Il progetto comprende il dragaggio dei fondali, la realizzazione di nuovi pontili, il rifacimento delle banchine e la riqualificazione di alcune aree strategiche del lungomare e della zona Praia.

Risolvere le criticità

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza degli approdi, ridurre le criticità che si registrano soprattutto durante la stagione invernale e migliorare l’efficienza di una infrastruttura che rappresenta la principale porta d’accesso all’isola. Il porto costituisce infatti un elemento essenziale per la continuità territoriale, per il comparto turistico e per le attività economiche legate alla pesca, al commercio e ai servizi. Soddisfazione è stata espressa dalla maggioranza consiliare, che ha definito l’avvio del cantiere un passaggio storico per l’isola. L’amministrazione comunale ha inoltre assicurato che verrà monitorato il cronoprogramma dei lavori per limitare al massimo i disagi e garantire una costante informazione alla cittadinanza.

Le polemiche e la nuova fase dell’opera

L’annuncio dell’avvio del cantiere arriva a pochi giorni da un’interrogazione presentata dalla consigliera comunale indipendente di Forza Italia, Kim Ernandez. Nel documento, la consigliera chiedeva chiarimenti sulle ragioni che avevano determinato il mancato avvio dei lavori nonostante la firma del contratto con il Consorzio Infratech nel gennaio 2025 e i ripetuti annunci relativi all’imminente apertura del cantiere. L’interrogazione richiamava inoltre l’attenzione sulla proroga quinquennale concessa dal Ministero dell’Ambiente alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto, pubblicata nell’aprile 2026, e sollecitava l’amministrazione a fornire informazioni dettagliate sullo stato della procedura, sulle eventuali criticità emerse e sul cronoprogramma aggiornato dell’intervento. Con l’avvio ufficiale dei lavori sembra dunque aprirsi una nuova fase per un’opera attesa da generazioni di favignanesi, il cui percorso amministrativo affonda le radici in oltre due decenni di progettazione e confronto istituzionale.