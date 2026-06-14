Regionali 2027, Galvagno spinge per Schifani: “Coordinatori centrodestra concordi su ricandidatura”

La ricandidatura del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani comincia a raccogliere consensi all’interno della coalizione di centrodestra. A sostenerlo è il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che in un’intervista ha evidenziato come la maggior parte dei coordinatori regionali dei partiti della coalizione si sia già espressa favorevolmente a un secondo mandato dell’attuale governatore. Secondo Galvagno, il quadro politico appare orientato verso una conferma di Schifani, anche se resta da chiarire la posizione ufficiale di Forza Italia, il partito del presidente della Regione. “Ci vuole chiarezza da parte di Forza Italia”, ha sottolineato il presidente dell’Ars, auspicando una presa di posizione sia a livello regionale che nazionale per rafforzare ulteriormente la candidatura del governatore uscente.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha però richiamato anche la necessità di un confronto interno alla coalizione dopo le recenti tensioni emerse in diversi territori siciliani. Galvagno ha invitato i leader del centrodestra a un chiarimento politico approfondito, basato non sulle dichiarazioni pubbliche ma su un confronto concreto riguardante programmi, strategie di sviluppo, gestione delle risorse e leadership. Nel corso dell’intervista, il presidente dell’Ars ha affrontato anche il tema dell’inchiesta giudiziaria che lo coinvolge. Galvagno ha dichiarato di sentirsi politicamente danneggiato dalla vicenda, sostenendo che questa abbia inevitabilmente inciso sul proprio percorso politico e sulle prospettive future. Pur precisando di non avere mai lavorato con l’obiettivo di diventare presidente della Regione, ha ammesso che l’indagine ha modificato scenari che, in altre circostanze, avrebbero potuto evolversi diversamente. Le parole di Galvagno arrivano in una fase in cui il centrodestra siciliano guarda già alle prossime elezioni regionali. La possibile conferma di Schifani per un secondo mandato appare oggi l’ipotesi più accreditata all’interno della coalizione, anche se la decisione definitiva spetterà ai vertici dei partiti regionali e nazionali nei prossimi mesi.