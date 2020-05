Una raccolta fondi per il lido Zelig bruciato dalle fiamme

Il lido Zelig Beach è andato in fiamme e quel che resta, non è altro che un odore acre di bruciato.

Per questo un gruppo di cittadini marsalesi vogliono fare qualcosa per i proprietari Roberto Pilato e Mattia Lupo, per fare in modo che i loro sacrifici non si spengano.

Nasce così la raccolta fondi per la “RINASCITA DELLO ZELIG”, chiunque può dare il proprio contributo tramite Postepay Evolution utilizzando i seguenti dati:

– beneficiario: Pilato Roberto

– iban: IT17M3608105138287105087111

– cod. fisc. : PLTRRT68S04E974B