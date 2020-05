Marsala: effettuata la sanificazione con i mezzi dell’Esercito

“L’emergenza sanitaria ha fatto crescere la collaborazione tra Enti e privati, a beneficio della città di Marsala. Nei giorni scorsi gli agricoltori, oggi i militari, tutti stanno dando il proprio contributo per il bene della salute pubblica. Come sindaco, non posso che congratularmi per questi gesti così importanti e significativi”. È quanto afferma il sindaco Alberto Di Girolamo che, ieri sera, era presente all’avvio dell’intervento di sanificazione operato dall’unità Brigata Aosta dell’Esercito italiano.

Le operazione hanno riguardato il centro storico, ma anche il Cimitero. Aperto da quasi due settimane, infatti, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno effettuare anche nel luogo di sepoltura una nuova igienizzazione. Gli interventi di sanificazione, ormai numerosi dall’inizio dell’epidemia – sia nel centro urbano che nelle contrade – proseguiranno nel corso del mese.