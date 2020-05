Marsala: al via in centro e al cimitero la sanificazione dell’Esercito

Una nuova iniziativa vede ancora la collaborazione tra il Comune di Marsala e i militari. Uomini e mezzi dell’Esercito, infatti, effettueranno un intervento di sanificazione in città, nella giornata di domani, giovedì 14 maggio. Interessati alla disinfezione sono il centro storico e il Cimitero comunale, dove si opererà nel corso delle ore notturne di giovedì, dalle ore 22 e fino all’1 di venerdì.

“Siamo grati ai Militari che, in questo periodo di emergenza sanitaria, costituiscono un importante aiuto nel controllo del territorio – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. Di concerto con la Prefettura, li abbiamo già visti impegnati assieme alle Forze di Polizia, ed ora anche in questa attività a beneficio dell’igiene pubblica, in aggiunta ai precedenti interventi che abbiamo effettuato sul territorio”.

Nella serata di domani, i cittadini del centro storico sono invitati a non esporre piante aromatiche, biancheria e ad adottare normali precauzioni per i propri animali domestici. Una pattuglia della Polizia Municipale seguirà le operazioni di sanificazione dell’Esercito.