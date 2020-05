Pulizia e vigilanza spiagge libere, il Comune di Marsala cerca operatori economici

Il settore Servizi Pubblici/Ambiente del Comune di Marsala ha avviato indagini esplorative per individuare operatori economici interessati all’affidamento di due distinti servizi: “vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere”, stagione balneare 2020 (importo preventivato 67 mila euro); “pulizia biennale delle spiagge libere e fruibili”, estate 2020 e 2021 (importo presunto 200 mila euro)”.

L’obiettivo è quello di acquisire manifestazioni di interesse da parte di quanti siano in possesso di idonei requisiti e, successivamente, invitarli a presentare offerte mediante procedura negoziata. Per entrambi i servizi, il termine di acquisizione dell’istanza è fissato al prossimo 14 maggio, così come prevedono gli Avvisi pubblicati sul sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22?YY=2020&MM=5