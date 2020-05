Alberto Di Girolamo: “La regione sta attrezzando l’ospedale per la riapertura del 18 maggio?”

“Si avvicina il 18 Maggio, data per il ritorno alla normalità per l’Ospedale di Marsala, così come promesso dall’Assessore regionale alla Salute”.

È l’incipit della nota con la quale il sindaco Alberto Di Girolamo chiede al direttore generale dell’Asp Fabio Damiani, in vista dell’imminente data, se siano già state predisposte alcune attività propedeutiche alla riapertura del “Paolo Borsellino”.

“Da Lunedì prossimo infatti – come annunciato dall’Assessore Ruggero Razza nella conferenza stampa di Marsala – la struttura cessa di essere un Covid Hospital. In particolare – scrive il sindaco – è necessario che l’Ospedale sia preventivamente sanificato, che reparti e servizi siano operativi, con un pre-triage funzionante al fine di diagnosticare eventuali positività e trasferire i pazienti in un Ospedale Covid siciliano”.

Nella nota del primo cittadino lilybetano – indirizzata anche alla Regione e al Ministero, nonché alla Protezione Civile regionale e al Prefetto di Trapani -Alberto Di Girolamo ritiene opportuno che “possa aumentare il numero dei tamponi per i soggetti più a rischio, possibilmente con risposta quasi immediata.

In definitiva, al dirigente dell’Asp si chiede di approntare quanto necessario alla riapertura del “Paolo Borsellino”, tenuto conto che i cittadini di Marsala e Petrosino, il prossimo 18 Maggio, si aspettano un Ospedale operativo, più funzionante e sicuro di prima”.