Marsala: si continua a sistemare le strade. Nuove strisce pedonali in via Mazzini

I tanti cantieri di lavoro sospesi anche a Marsala a causa dell’emergenza sanitaria – subito dopo il via libera del Governo Nazionale – sono stati quasi tutti riaperti. Tra questi, anche quello che riguarda il rifacimento delle strisce pedonali. L’Amministrazione comunale ha stilato un apposito programma di interventi, dando priorità alle sedi stradali con intenso traffico sia veicolare che pedonale. L’impresa incaricata, pertanto, ha avviato i lavori in via Mazzini che, lungo la sua estensione, presenta numerosi attraversamenti pedonali.

Via Mazzini

“La novità – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – è nella tecnica adottata per disegnare le strisce, mai sperimentata in città. Inoltre, i materiali usati, assicura l’Impresa, manterranno più a lungo tale segnaletica orizzontale. Verificheremo nei prossimi giorni l’intervento e, se positivo, proseguiremo in altre strade”. In particolare, la colorazione delle strisce è avvenuta sulla pavimentazione in “asfalto stampato” (streetprint), costituita da tappeto in conglomerato bituminoso di 4 cm impresso con una griglia. Nessun problema anche per quanto riguarda la percorribilità, tenuto conto che la finitura della pavimentazione garantisce alti parametri “antiskid”: sono in pratica antislittamento, non influenzando pertanto la frenatura.