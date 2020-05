Istituto Commerciale di Marsala, al via un progetto in collaborazione con L’Università

Nel contesto della collaborazione individuata dalla Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’ITET “G.Garibaldi” di Marsala per la realizzazione dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT), venerdì 8 maggio al via il primo dei laboratori organizzati dall’Istituto in collaborazione col Corso di Laurea in Scienze del Turismo, sede di Trapani.

Saranno coinvolte in attività di laboratorio, le classi quarte e quinte dell’indirizzo Tecnico Turismo dell’istituto marsalese. Si tratta di un laboratorio di Storytelling digitale, finalizzato in particolare, attraverso l’illustrazione della piattaforma izi.TRAVEL, alla creazione gratuita di audioguide museali e audiotour.

Il coinvolgimento degli studenti sarà assicurato attraverso la creazione di itinerario del territorio, “Ti racconto la mia Marsala”. Gli studenti parteciperanno fornendo espedienti narrativi che aiutino alla costruzione di audiotour multimediali, le cui principali fasi di realizzazione verranno mostrate durante l’incontro.

“Ringrazio, -ha detto la Dirigente dell’Istituto, Loana Giacalone,– Maria Francesca Cracolici, Coordinatore di Dipartimento di Scienze del turismo di Trapani e Docente di Statistica economica Università di Palermo– Docente di Economia e gestione delle imprese, con cui la scuola ha avuto già modo di lavorare e Sonia Quarchioni, Assistant Professor in Business Administration- Università di Palermo”. La prof. Maria Francesca Cracolici, coordinatore del corso di studi, ha messo in luce che la necessità di creare sistema intorno alle risorse magnete di un territorio non vuol dire solo creare delle condizioni strutturali, ma anche una fruizione con modalità digitali che consentono la partecipazione consapevole e attiva, prima, durante e dopo la fruizione stessa.