Porto e Ospedale, Sturiano soddisfatto

Soddisfazione per l’esito degli incontri con gli assessori Falcone, Cordaro e Razza è stata espressa dal presidente del Consiglio comunale di Marsala Enzo Sturiano. ”Sono davvero contento per la riuscita dei due incontri istituzionali su temi che il consiglio comunale, nella sua interezza, ha posto sempre in primo piano ovvero il rilancio del Porto e il ritorno alla normalità nell’Ospedale Paolo Borsellino. Scusandomi con i miei colleghi consiglieri che non hanno potuto attivamente partecipare alle due riunioni per problemi legati alle norme di sicurezza in tempo di coronavirus, desidero sentitamente ringraziare sia gli Assessori regionali che hanno preso parte ai due incontri, sia principalmente la deputazione regionale marsalese che è stata determinante affinché i rappresentanti della regione fossero oggi qui. Le notizie che abbiamo appreso ci confortano tantissimo. Sul porto abbiamo avviato un tavolo di lavoro che proseguiremo già la prossima settimana a Palermo. Occorre iniziare perché la nostra Città ha bisogno di una struttura pienamente efficiente e funzionale che garantisca sia il trasporto marittimo delle persone che quello delle merci. Sull’ospedale credo che non ci si potesse aspettare di più. Presto riavremo il nostro “Paolo Borsellino” assieme al ristrutturato San Biagio che diverrà centro di eccellenza per la lotta al Covid-19”.