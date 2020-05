Il futuro dell’ospedale di Marsala: oggi arriva Razza. Il sindaco: “Torni pienamente operativo”

Grande attesa, oggi, a Marsala, per l’arrivo dell’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La comunità lilybetana, in particolare, si aspetta novità importanti sull’ospedale “Paolo Borsellino”, individuato a marzo dalla Regione come unico Covid Hospital della provincia di Trapani. Una scelta che apparve inevitabile nel pieno dell’emergenza epidemiologica, ma che per i marsalesi ha portato enormi sacrifici, costringendo tutti i cittadini affetti da altre patologie a spostarsi in altri nosocomi della provincia. Fortunatamente, nella seconda metà di aprile si è registrato un progressivo calo dei casi di positività al Coronavirus in provincia, ormai ridotti a 25, con solo 4 ricoveri (uno in Terapia Intensiva). Logica vorrebbe, a questo punto, che la Regione comunicasse alla città (come probabilmente farà oggi Razza) l’iter che si intende seguire per un processo che restituisca il “Paolo Borsellino” al pieno delle sue funzioni.

A riguardo, si è pronunciato con un post pubblicato su facebook anche il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo: “Dopo la nota con la quale ho chiesto la trasformazione del nostro Ospedale in Ospedale No Covid, inviata al Presidente della Regione, all’Assessore alla Salute, al Direttore Generale dell’Asp, alla Protezione Civile regionale e per conoscenza al Prefetto e al Ministro della Salute, ho continuato anche nelle settimane successive il mio impegno per raggiungere questo obiettivo. Tenuto conto dei pochi casi avuti nella nostra provincia e della diminuzione nelle ultime settimane, e da oggi (ieri, ndr) anche dell’azzeramento nella nostra città, è assolutamente necessario ridare a Marsala il suo Ospedale, anzi con più reparti e servizi (oncologia, pneumologia, malattie infettive e anatomia patologica), mantenendo comunque una tenda pre-triage per diagnosticare eventuali pazienti sospetti Covid. Per questo motivo sto continuando a pressare affinché il Governo regionale si renda conto che un territorio di circa 100.000 abitanti (Marsala e Petrosino) non può non avere un Ospedale non Covid”.