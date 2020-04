Gli Architetti della Provincia donano dispositivi di protezione all’ospedale “Borsellino”

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani, con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”, dona ai medici e al personale sanitario di tutti i reparti Covid e del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala una dotazione di dispositivi di protezione individuale contenente 250 mascherine FFP2, 1000 calzari, 170 guanti in nitrile e 1000 guanti in lattice monouso, certificati, specificatamente idonei per rischio biologico derivante da Coronavirus.

I dispositivi sono stati acquistati grazie alla raccolta fondi “SOS CORONAVIRUS TRAPANI”, aperta il 26 marzo con un fondo attinto dal Bilancio dell’Ordine e alla quale, su invito dell’Ordine, hanno generosamente aderito molti architetti del territorio provinciale.

Scrive il Consiglio dell’Ordine nella lettera ai medici e al personale sanitario “È un piccolo gesto per dimostrarvi la nostra vicinanza e ringraziarvi per il costante impegno, nella speranza che la situazione migliori progressivamente fino a definitiva soluzione.”