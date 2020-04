Coronavirus nel trapanese, un nuovo caso ad Alcamo. Ma c’è anche un’altra guarigione

Per il quarto giorno consecutivo si conferma stabile il numero dei positivi (94), al netto di decessi e guarigioni, in provincia di Trapani. Di fatto c’è un nuovo caso ad Alcamo che viene compensato dalla guarigione di un altro soggetto che in precedenza si trovava in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione tra i vari Comuni del territorio aggiornata ad oggi, secondo i dati forniti dall’Asp di Trapani: Alcamo 21; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13.



Stabile il numero dei decessi (5) e dei ricoverati, che si confermano 7, tutti a Marsala, con 6 pazienti al reparto Covid e uno in Terapia Intensiva,

Sale a 23 il numero dei guariti, cui si aggiungono i 6 dimessi dal Sant’Antonio di Trapani e ancora ospiti presso la struttura Villa Zina, in attesa di negativizzazione completa.



Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono 3525 i tamponi effettuati nel trapanese, mentre i tamponi sierologici su personale sanitario sono 2603.