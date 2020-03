Parco e Museo Lilibeo: eventi di marzo tutti rinviati

In ottemperanza alle direttive governative del 4 marzo, in merito all’emergenza della diffusione del Coronavirus (Covid-19), decreto recepito dalla Regione Sicilia, le attività culturali programmate dal Parco Archeologico Lilibeo nel mese di marzo non potranno più svolgersi.

La performance di danza contemporanea “Venere eterno incanto” e il convegno internazionale “La Nave Punica di Lilibeo-Marsala, cinquant’anni di ricerche” del 20 marzo, sono rinviati a data da destinarsi. Inoltre è stato sospeso l’accesso gratuito al Parco e al Museo previsto per l’8 marzo ed è stata rinviata anche la prima Giornata dei Beni culturali siciliani in memoria dell’indimenticato soprintendente ed assessore Sebastiano Tusa, che era prevista per il 10 marzo.