Coronavirus, incontro tra sindaci e prefetto di Trapani. Ai cittadini si raccomanda responsabilità

Si è tenuto in mattinata, presso il Palazzo del Governo di Trapani, un nuovo tavolo tecnico, alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, del Questore, del Comandante provinciale dei Carabinieri, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza e di tutti i sindaci della provincia.

L’incontro di fatto si lega alle disposizione previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto mercoledì e in cui, tra le altre cose, si affida al prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure in esso contenute da parte delle amministrazioni locali. Nel corso della riunione è stato inoltre ribadito che al momento non risultano casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Al di là della chiusura degli asili e della sospensione delle attività didattiche presso scuole e Università, i sindaci hanno ricevuto informazioni più dettagliate circa le manifestazioni pubbliche e private da tenere nei rispettivi territori.

Al ritorno della riunione i primi cittadini hanno poi portato all’attenzione dei propri staff le indicazioni ricevute, riunendo, in alcuni casi, anche i Centro Operativi Comunali per un confronto con le rispettive strutture di Protezione Civile.

“Sono sostanzialmente sospese sul territorio comunale tutte le attività pubbliche e private che prevedono presenza di pubblico o persone, come convegni, congressi, riunioni pubbliche, eventi e manifestazioni”, comunica il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, che ha preannunciato per la prossima settimana la sanificazione di tutti gli edifici scolastici e degli edifici pubblici, nonché dei mezzi di trasporto scolastico. Inoltre ha raccomandato alla popolazione di comportarsi con responsabilità e di non alimentare fake news e forme di discriminazione o emarginazione.

“Al momento – ha sottolineato il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo – è un dovere adeguarci a quanto ci viene indicato dagli esperti della Sanità italiana, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Evitare luoghi pubblici affollati, tenere la distanza interpersonale di sicurezza, prestare massima attenzione alla pulizia della mani ed altro ancora, sono importanti regole per ridurre il rischio di contagiare e contagiarsi”.

«Torno ad invitare tutti i cittadini al senso di responsabilità – dichiara il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione – mettendo in pratica tutti i comportamenti igienico-sanitari suggeriti dal Ministero della Salute al fine di minimizzare eventuali rischi di contagio. Invito, inoltre, le attività private ad attenersi scrupolosamente al decreto emanato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ritengo opportuno divulgare. Ribadisco, infine, che, allo stato attuale, nella nostra provincia, non vi sono particolari condizioni di allarme, ma che le misure disposte perseguono obiettivi di natura prudenziale. Continueremo a essere particolarmente vigili sulla problematica e non mancheremo, come sempre, di tenere opportunamente e tempestivamente informata la cittadinanza delle eventuali evoluzioni relative all’emergenza anche mediante l’uso dei social network».