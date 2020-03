Casa delle Farfalle: a San Pietro il primo week end è boom di visite

Boom di presenze alla Casa delle Farfalle di Marsala che nel suo primo fine settimana registra il pienone di pubblico. Dai più piccoli ai meno giovani: in tanti hanno visitato nel week end appena trascorso il giardino tropicale urbano allestito nel Complesso Monumentale San Pietro. Occhi puntati sulle centinaia di farfalle che hanno incantato tutti con le loro sfumature cromatiche e la loro eleganza. Curiosi e appassionati hanno raggiunto Marsala dai comuni vicini e dal resto della Sicilia.

L’allestimento accoglie il visitatore in un’oasi di relax: ogni angolo è da scoprire, dalle piante tropicali, alcune rare, agli altri insetti che vivono la casa. Impossibile poi non scattare decine e decine di foto in quest’angolo di paradiso in pieno centro cittadino da condividere sui social con l’hastag #farfallemarsala”. In molti hanno anche approfittato della possibilità di visitare il centro cittadino a bordo del trenino turistico Trenino 2.0 da prendere prima o dopo la visita alla casa (servizio extra, su prenotazione; info: 333.2464138).

La casa delle farfalle sarà visitabile fino a giugno mentre proseguono le prenotazioni da parte di comitive turistiche e di scolaresche (numero 392.9010349). Per i contatti e le informazioni: 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com.