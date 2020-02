Inaugurata a San Pietro la Casa delle Farfalle, un meraviglioso giardino urbano

La Casa delle Farfalle di Marsala ha finalmente aperto le sue porte al pubblico. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine e del curatore del progetto Enzo Scarso. Ad accogliere i primi visitatori è stato lo sfavillio di centinaia di farfalle colorate, le speciali abitanti del giardino tropicale allestito all’interno del complesso monumentale San Pietro. Insieme a loro anche piante rare e insetti particolari.

“Finalmente il taglio del nastro di questa meravigliosa struttura – ha commentato l’assessore alle politiche culturali e sociali Clara Ruggieri –. È stato un progetto fortemente sostenuto dall’Amministrazione, con in testa il sindaco Alberto Di Girolamo”. Grande lo stupore dei primi ospiti affascinati dall’eleganza degli esemplari che svolazzano all’interno della struttura, incuriositi dalle spiegazioni scientifiche del team di esperti naturalisti ha fornito loro. La squadra che si prenderà cura degli insetti sarà guidata da Federica Giarruzzo.

“Da oggi prende il volo una nuova edizione – ha dichiarato Scarso – all’insegna dell’infinita bellezza che la natura sa offrirci. A tutti diciamo di non dimenticare la macchina fotografica perché sarà impossibile resistere a farsi uno scatto da condividere poi sui social con l’hastag #farfallemarsala”.

C’è anche la possibilità di fare un giro turistico per la città a bordo del Trenino 2.0 prima di entrare nella casa o all’uscita. Si tratta di un servizio extra, su prenotazione (info e prenotazioni trenino: 333.2464138). Per le prenotazioni di gruppi turistici e per le scolaresche è già attivo il numero il 392.9010349. Per i contatti e le informazioni è invece possibile contattare il numero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook e instagram con hashtag #farfallemarsala.