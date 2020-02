Carnevale di Marsala: cresce la partecipazione. Ancora festa oggi e domani

Migliaia e migliaia di marsalesi e non si sono riversati, ieri pomeriggio, in piazza del Popolo, via Mazzini e piazza Pizzo per assistere e partecipare al Carnevale 2020. Un evento questo che ha creato gioia e spensieratezza almeno per alcune ore.

“Siamo soddisfatti di questa prima giornata del carnevale marsalese – sottolinea il vice Sindaco Agostino Licari -. La collettività ha mostrato di gradire questo evento che come amministrazione Di Girolamo abbiamo promosso per la prima volta nel 2017 passando da un solo carro allegorico ai sei di quest’anno. Diciamo che tutto è andato ogni più rosea aspettativa. Prima di dar via al Carnevale abbiamo voluto però ricordare con un minuto di silenzio e con un grande applauso il bambino di 4 anni che ha drammaticamente perso la vita a Sciacca. Questo anche per ribadire a tutti che in simili occasioni occorre anche essere prudenti e attenti al rispetto delle norme di sicurezza”.

Oggi intanto il Carnevale prosegue nella piazza del Monumento ai Mille con la mostra statica dei carri e con l’esibizione, a partire dalle ore 18:30, dei diversi gruppi di ballo che ieri hanno animano la sfilata.

Domani, martedì 25 febbraio, la giornata conclusiva – sempre a partire dalle 16,30 – con l’individuazione dei tre carri più belli. I sei carri allegorici del carnevale marsalese 2020 sono proposti dalle Associazioni “Viva Marsala” e “Mamme Attive”. Essi sono denominati: “GaribaIdi” (ormai simbolo del carnevale marsalese), “ln giro per il mondo”, “E quannu arrivamu” e “Asinu sì ma scimunitu picchì” (realizzati dall’Associazione Viva Marsala), e ancora “Pinocchio, burattino senza fili” e ”Greta salverà il mondo” (Mamme Attive).

Per il carro più bello è previsto un trofeo; targa e medaglia invece ai carri 2° e 3° classificati. Per gli altri l’attestato di partecipazione. A giudicare è un’apposita giuria composta da esperti.