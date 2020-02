Presentati gli eventi del Carnevale di Marsala, sei carri sfileranno tra balli e maschere

L’Amministrazione comunale di Marsala ha presentato questa mattina in Aula Giunta al Palazzo Municipale, il calendario di eventi del Carnevale 2020. Sul tavolo di presentazione, il sindaco Alberto Di Girolamo ha esordito: “E’ festa per tutti e i carri rappresentano una tradizione italiana. Il nostro Carnevale sta crescendo progressivamente, grazie alla sinergia tra pubblico e privato”. Sull’aspetto “economico” è intervenuto il vice sindaco Agostino Licari: “Supportiamo le associazioni che hanno realizzato i carri allegorici, con un contributo fino a un massimo di 3mila euro a spese dimostrate. La nostra Città ha le caratteristiche per ospitare un Carnevale in grande, infatti la sfilata partirà da Piazza del Popolo. Speriamo un giorno di poter coinvolgere quartieri e contrade e di farli sfidare in allegria”.

Un momento della conferenza stampa

L’assessore Clara Ruggieri ha ricordato l’artista Vito Trapani che già anni fa le aveva proposto di organizzare un Carnevale in Città; mentre l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Angileri ha rivelato la partecipazione al Carnevale delle scuole di ogni ordine e grado, dall’Infanzia alle Superiori che sfileranno con musica e balli.

Giovedì 20 alle ore 9.30 la sfilata carnevalesca percorrerà la via Roma (lato stazione), giungendo fino a Porta Mazara, via XI Maggio e piazza della Repubblica; qui sul palco le scuole verranno premiate per le più belle mascherine. Per l’assessore Rino Passalacqua “… sono eventi che danno respiro all’economia del territorio”. Presenti anche i carristi: l’associazione Viva Marsala propone 4 carri, il tradizionale Garibaldi, “In giro per il mondo”, “E quannu arrivamu” e “Asinu sì ma scimunitu picchì”; l’associazione Mamme Attive sfilerà con i carri “Pinocchio, burattino senza fili” e “Greta salverà il mondo”. Ogni associazione avrà il proprio inno originale.

I carri partiranno il 23 e il 25 da Piazza del Popolo alle 16.30 per percorrere via Mazzini, Piazza F. Pizzo e ritorno; lunedì 24 dalle 16.30 invece, i carri stazioneranno al Monumento ai Mille con balletti e gruppi in maschera. Per il carro più bello è previsto un trofeo; targa e medaglia invece ai carri 2° e 3° classificati. Sarà un’apposita giuria a valutare i vincitori.