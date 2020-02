Carnevale di Marsala: sei carri allegorici e tanta festa

Il Carnevale 2020 è ormai alle porte e, anche a Marsala fervono i preparativi in vista del 23 e 25 febbraio. “I nostri sforzi sono stati premiati – precisa il sindaco Alberto Di Girolamo -. Il Carnevale nella nostra Città è ormai una bella realtà e quest’anno proporremo ben sei Carri. Ringraziamo le Associazioni che hanno accolto il nostro invito a partecipare e invitiamo i cittadini a partecipare per ammirare tutto quello che verrà allestito”.

All’Avviso pubblicato dal settore Attività Culturali diretto da Giuseppe Fazio hanno presentato istanza di partecipazione l’Associazione Culturale Viva Marsala che proporrà 4 carri denominati “Garibaldi” (carro simbolo del carnevale marsalese), “In giro per il mondo”, “E quannu arrivamu” e “Asinu si ma scimunitu picchì”; l’ Associazione “Mamme Attive” parteciperà 2 carri: “Pinocchio, burattino senza fili” e “Greta salverà il mondo”.

L’Amministrazione comunale, oltre a farsi carico dell’organizzazione dell’iniziativa e di taluni aspetti tecnici/finanziari (percorsi, piano di sicurezza, SIAE, ecc.), contribuirà alle spese dei partecipanti nelle forme e nei limiti previsti nell’Avviso. Una Commissione assegnerà premi secondo diversi criteri, tra cui originalità dell’opera e animazione. Il programma del Carnevale 2020, due le sfilate di carri e maschere – il 23 e il 25 febbraio – con partenza da Piazza del Popolo alle 16.30, per poi proseguire lungo la Via Mazzini, Piazza Francesco Pizzo e ritorno sullo stesso percorso (ore 20.30 circa). Lunedì 24, invece, il programma prevede la sosta dei Carri nel piazzale del Monumento ai Mille, con balletti e gruppi in maschera che si esibiranno a partire dalle ore 16.30.