Premio Afrodite: alla Casa del Cinema di Roma premiata la marsalese Luana Rondinelli

Alla Casa del Cinema di Roma si è svolta la cerimonia di premiazione del 17° Premio Afrodite, condotta da Steve Della Casa con Liliana Fiorelli. A ricevere l’ambito riconoscimento sono state donne che si sono particolarmente distinte nell’ambito dello spettacolo, del cinema, della fiction, del giornalismo, dello sport e del sociale. Tra le tante grandi artiste premiate, nomi del calibro di Paola Cortellesi, Mara Venier, Cinzia Th Torrini, anche l’attrice e regista marsalese Luana Rondinelli che prosegue la sua corsa verso importanti successi e traguardi.

Quest’anno il Premio Afrodite per la miglior attrice è stato assegnato a Paola Cortellesi, vincitrice per la terza volta della statuetta e attualmente sul grande schermo con il film “Figli”, quello per la miglior attrice non protagonista è andato a Pilar Fogliati, protagonista della serie “Un passo dal cielo 5” mentre quello per la miglior giovane attrice è stato consegnato a Benedetta Porcaroli, al cinema con “18 regali”. Cinzia Th Torrini ha vinto il Premio Afrodite come miglior regia tv per la serie “Pezzi Unici” con Sergio Castellitto, Mara Venier è stata premiata come miglior conduttrice televisiva, Michela Andreozzi ha conquistato il riconoscimento per la miglior commedia con “Brave ragazze”, Andrea Delogu ha ricevuto il Premio Speciale per il libro “Dove finiscono le parole”, che affronta l’importante tema della dislessia, Catrinel Marlon è stata premiata come miglior attrice straniera.

Il riconoscimento per la Miglior Opera Prima è stato consegnato a Nevia di Nunzia de Stefano, quello per l’innovazione nella comunicazione al portale al femminile Freeda, mentre il Premio Speciale Teatro è andato a “Taddrarite”, lo spettacolo contro la violenza domestica sulle donne portato magistralmente in scena da Luana Rondinelli. Nuove grandi emozioni per la nostra concittadina che calca sempre più importanti palcoscenici.