Premio ‘A tutta Donna 2020’ alle Cantine Florio di Marsala. Ecco le vincitrici

Stefania Auci, Giusina Battaglia, Antonella Martinelli, Valeria Raciti, Jolanda Restano e Florinda Saieva. Sono queste le sei donne che si sono aggiudicate la seconda edizione del Premio ‘A tutta Donna’, che si svolgerà alle Cantine Florio di Marsala il 4 luglio alle ore 18.30.

Un premio organizzato dalla redazione del giornale online www.atuttamamma.net, il primo magazine del Mezzogiorno con redazione tutta al femminile, dedicato alle donne e più in generale alla famiglia, nel senso più ampio del termine. Il premio celebra le donne che sanno fare straordinaria la vita di tutti i giorni. “Esempi di perseveranza, buona volontà e capacità di credere nei sogni e nel potenziale femminile, queste le ragioni del riconoscimento”, spiega Maristella Panepinto, giornalista professionista, direttore del giornale e ideatrice del premio, assieme alla storica dell’arte e redattrice Laura Ruoppolo.

Ecco chi sono le premiate: la scrittrice rivelazione del 2019, la trapanese Stefania Auci, autrice del best seller “I leoni di Sicilia”, casa editrice Nord. È insegnante, moglie e mamma. I Leoni di Sicilia ricostruisce le vicende pubbliche e private della famiglia Florio. Apprezzatissimo sia dal pubblico sia dalla critica, è stato il romanzo più venduto del 2019. Rai Fiction ha giù annunciato che tra i principali progetti in arrivo c’è un serie tratta dal libro.

Giusina Battaglia, giornalista professionista e press office director si occupa di comunicazione nel mondo del cinema, tv, teatro. Partita da Palermo verso Milano con un grande sogno, nella metropoli lombarda è riuscita a mettere su una delle agenzie di comunicazione più affermate d’Italia. Cura la comunicazione, tra gli altri, di Ficarra&Picone, degli chef Cannavacciuolo e Franco Pepe, di Benedetta Parodi e Damiano Carrara e dell’attore comico Alessandro Siani. Ha anche una toccante storia di maternità da condividere.

Antonella Martinelli è una delle più celebri autrici Rai. È una delle ideatrici del longevo talk show Porta a Porta, ed è di fatto il braccio destro di Bruno Vespa. Lavora in Rai da oltre un ventennio, occupandosi principalmente di spettacolo e politica. Le è molto caro il tema della parità dei diritti. Ha girato il mondo e intervistato leader politici e religiosi. Modi gentili ma personalità determinatissima, ha una bella storia umana e professionale da raccontare.

Valeria Raciti, catanese, una rivelazione per la cucina italiana. Ha partecipato a Masterchef Italia vincendo l’edizione del 2019 e conquistando la stima indiscussa dei giudici. Da allora ha pubblicato un libro di ricette e collabora con importanti realtà nel panorama food italiano e non solo. È suo uno spazio settimanale alla Prova del cuoco. Sorridente, curiosa, creativa, ha la capacità di legare tradizione e innovazione, tenendo sempre presenti le origini sicule.

Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication.

Florinda Saieva è un avvocato di Favara, lanciata nella carriera del diritto canonico, vive e lavora a Parigi. Moglie e mamma, all’apice della carriera fa la scelta della vita: tornare nella sua Favara e riqualificare un quartiere in degrado. Nasce da lì la Farm cultural park, un’eccellenza mondiale. Un cantiere sempre aperto dedicato all’arte, alla cultura, alla creatività. Nella Farm c’è spazio per i giovani, i bimbi in una serie di progetti, che si sono fatti notare in tutto il mondo.

A premiare le vincitrici dell’edizione 2020 sono state invitate le premiate dell’edizione inaugurale, altre sei eccellenze femminili: la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, la professoressa Rosaria Cascio, la ginecologa Maria Rosa D’Anna, l’avvocato Tina De Michele, il giudice Annamaria Picozzi e la giornalista Elvira Terranova.