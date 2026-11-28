VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia e Bologna non si fanno male nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Al Penzo, lo 0-0 non rende felice nessuna delle due formazioni, in particolare il Venezia che al 19′ si è visto annullare per fuorigioco il gol di Halhal. I grandi protagonisti della serata sono piuttosto i due portieri, decisivi per determinare il terzo pari a reti bianche dall’inizio del campionato. Nel primo tempo un monumentale Skorupski tiene a galla un Bologna spento e disordinato. Il portiere polacco cala il primo intervento della serata al 13′, deviando in angolo la conclusione dalla sinistra di Yeboah. Sullo sviluppo del successivo calcio d’angolo il Venezia trova il momentaneo vantaggio grazie allo stacco aereo di Halhal: dopo una lunga revisione, però, il Var annulla la rete del difensore marocchino, ravvisando una posizione di fuorigioco di Kike Perez nel corso dell’azione. Prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano nuovamente il vantaggio sempre con Yeboah, il cui tentativo viene nuovamente neutralizzato da Skorupski, bravo a rimediare a un precedente errore in fase di costruzione. Un tiro alto di Odgaard al 32′, invece, è stato l’unico squillo di un Bologna comunque in crescita nel finale di frazione.

Il secondo tempo si apre con una grande parata di Stankovic che risponde al collega rossoblù, neutralizzando l’incornata ravvicinata di Casale. Il peso offensivo degli ospiti aumenta ulteriormente con gli ingressi di Cambiaghi, Orsolini e Piccoli. Il Venezia, però, è tutt’altro che docile e al 65′ Juan Jesus si inserisce in area avversaria, schiacciando di testa la sfera sul palo. Nel finale è però il Bologna ad andare più vicino al gol da tre punti. Dopo l’ennesima parata di Skorupski, anche Stankovic non è da meno, compiendo un doppio miracolo prima sul tentativo di punta di Pobega e poi sul tiro di Piccoli. Con questo pareggio il Venezia, almeno per il momento, lascia da sola l’Udinese all’ultimo posto e sale a quota sette: il Bologna, invece, si ritrova momentaneamente ottavo, a quota 19.

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