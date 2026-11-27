BANJA LUKA (BOSNIA)(ITALPRESS) – L’Atalanta vince in rimonta contro il Borac Banja Luka: 3-2 il risultato finale maturato nei minuti finali del secondo tempo. Secondo successo in Conference League per i bergamaschi che tirano un sospiro di sollievo, lunedì ci sarà la sfida contro il Lecce.

Pochi cambi rispetto alla sfida con l’Inter, come ribadito in conferenza dallo stesso Sarri: nessuno stravolgimento, assente Carnesecchi a causa della lesione al menisco, al suo posto Sportiello. In attacco spazio a Scamacca, con Rowe, Raspadori a Zalewski a supporto. Nei primi venti minuti l’Atalanta ha creato parecchie occasioni, soltanto Raspadori ha avuto due occasioni nel giro di pochi minuti. Al primo vero affondo, però, i padroni di casa sono passati in vantaggio: al 22′ decisiva la girata in area di rigore di Juricic. Otto minuti più tardi, alla mezz’ora, il raddoppio dei bosniaci: ennesimo affondo sulla sinistra, tiro di Vukovic e deviazione vincente di Deket.

Nella ripresa Sarri ha mandato in campo Kessie e Bellanova al posto di Ederson e Bernasconi, la Dea ha provato ad alzare il ritmo per accorciare le distanze, ma il Borac ha difeso in maniera ordinata concedendo pochi spazi ai nerazzurri. Al 9′ Pasalic, su un pallone filtrante di Rowe, ha calciato alto. Tre minuti più tardi l’occasione clamorosa è capitata allo stesso Rowe: dopo un errore di Jurkas, l’ex Bologna – con la porta praticamente vuota – ha calciato sul fondo. Nemmeno i nuovi entrati hanno cambiato la storia del match, De Ketelaere da due passi non è riuscito a ribaltare l’inerzia. Al 30′ il rosso a Pascual per fallo da ultimo uomo su Rowe e sugli sviluppi della punizione dal limite l’ex Bologna ha sprecato un’altra opportunità. Al 41′ Krstovic, sul cross di Bellanova, ha riaperto la sfida. Due minuti più tardi un altro rosso per il Borac, con Herrera espulso per un fallo su Zalewski. Sul calcio di punizione seguente il pallone è stato deviato sul palo, sulla respinta Kolasinac ha segnato il 2-2. In pieno recupero è arrivato il gol del sorpasso: Zappacosta, dopo una serie di rimpalli, ha trovato l’angolo per la rete del 2-3.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).