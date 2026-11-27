ROMA (ITALPRESS) – La vendita del palazzo dell’ex Borsa di Budapest è al centro di una controversia tra Tozsdepalota, società immobiliare del Fondo Kappa, e lo IOR. La società sostiene che l’Istituto abbia ostacolato un’operazione concordata nel 2020 per 56,1 milioni di euro e attribuisce a quelle iniziative il danno subito con la successiva vendita dell’immobile, nel 2024, a un prezzo inferiore.

Il 25 novembre, il Tribunale di Budapest ha revocato un provvedimento del 21 ottobre che era stato adottato nei confronti dell’Istituto per le Opere di Religione e con il quale era stato disposto il pagamento di 20 milioni di euro. Lo stesso tribunale ha inoltre respinto le istanze della controparte per ottenere il rigetto dell’opposizione e la dichiarazione di definitività del precedente provvedimento, che ha così cessato di produrre effetti.

Futura Investment Management, per conto di Tozsdepalota sostiene però in una nota che la revoca del provvedimento del 21 ottobre, non chiude la causa. La società afferma di disporre di documentazione e di una valutazione peritale e chiede 20 milioni di euro, oltre a circa 1,5 milioni per costi aggiuntivi, interessi e spese processuali.

Futura contesta inoltre la tesi che, secondo quanto ricostruisce la stessa società, lo IOR sostiene davanti ai giudici: l’Istituto rivendicherebbe lo status di banca centrale per affermare che il tribunale ungherese non possa giudicare la controversia.

“Lo IOR – si legge in una nota – prende atto con soddisfazione della decisione (del 25 novembre del Tribunale di Budapest, ndr) e ribadisce la propria piena fiducia nell’operato della magistratura”.

Fonte foto: screenshot home page Futura Investment Management

(ITALPRESS).