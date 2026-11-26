VENEZIA (ITALPRESS) – Burano è una delle isole più conosciute della laguna veneziana. Situata a circa sette chilometri dal centro storico di Venezia, conta poco più di 2.500 abitanti ed è famosa per le sue case dai colori vivaci. Secondo la tradizione, le tonalità accese delle abitazioni permettevano ai pescatori di riconoscere la propria casa anche durante le giornate di nebbia.

Per secoli l’economia dell’isola è stata legata principalmente alla pesca e alla lavorazione del merletto. Il cuore dell’isola è piazza Baldassarre Galuppi, dedicata al celebre compositore nato a Burano nel XVIII secolo. Qui si concentrano attività commerciali, ristoranti e alcuni degli edifici più rappresentativi del paese, tra cui la chiesa di San Martino Vescovo e il suo caratteristico campanile inclinato.

Nonostante la forte presenza turistica, Burano mantiene una solida identità comunitaria. La vita degli abitanti continua a svilupparsi attorno alle relazioni di vicinato, alle attività locali, alla scuola, alle associazioni e ai servizi di prossimità. Tra questi c’è anche l’ufficio postale, un punto di riferimento che va ben oltre le operazioni quotidiane.

Marco Cimarosti ha 36 anni ed è direttore dell’ufficio postale di Burano da poco più di quattro anni. Assunto nove anni fa come portalettere, ha successivamente lavorato in diversi uffici postali della laguna fino a diventare direttore prima a Malamocco, nel Lido di Venezia, e poi a Burano.

“Sono nato e cresciuto a Venezia, nel sestiere di Castello, ho studiato a Venezia e qui mi sono laureato in Scienze Ambientali”.

Per raggiungere l’ufficio ogni giorno prende il vaporetto e attraversa un ampio tratto della laguna nord. Un tragitto che per molti rappresenterebbe un’eccezione, ma che per lui è diventato parte della quotidianità. “Esco di casa ogni mattina alle 6.40 e vado in Fondamenta Nuova per prendere il battello, il 12 delle 7.10. La navigazione dura circa 40 minuti, fino a Mazzorbo”.

Arrivato a Mazzorbo, il direttore percorre a piedi il Ponte Longo che collega l’isola a Burano e prosegue tra calli, canali e case colorate fino a raggiungere l’ufficio postale tra le 7.30 e le 7.45.

L’ufficio postale rappresenta un punto di riferimento per la comunità, perchè rafforza la fiducia e consolida il senso di vicinanza e appartenenza al territorio.

“I colleghi – racconta Cimarosti – sono giovanissimi: c’è Matteo, buranese doc, che ha 25 anni, e Carlotta, 26 anni, di Venezia. C’è anche la signora Marinella, che si occupa delle pulizie. La consideriamo parte della squadra dell’ufficio”. “Il nostro compito è garantire un servizio efficiente ai cittadini. Qui il rapporto con le persone è particolarmente importante perchè spesso conosciamo personalmente molti dei nostri clienti. In una comunità insulare il valore della prossimità è ancora più evidente. L’ufficio postale non è soltanto un luogo dove svolgere operazioni, ma uno spazio di relazione e ascolto”.

Una volta “questo ufficio postale era conosciuto in tutta la provincia per il risparmio, soprattutto per i buoni postali. Se ne facevano tantissimi, erano soprattutto i pescatori che amavano mettere da parte i loro risparmi”.

Con il passare degli anni la comunità è cambiata.

“Adesso i tempi sono cambiati, anche perchè i pescatori sono sempre meno e l’età media si è molto alzata. Anche la popolazione diminuisce, come in tutta la città. Le famiglie diminuiscono, così come i bambini. Ma noi ci siamo sempre con i nostri servizi”.

Allo stesso tempo sono cambiate anche le esigenze dei cittadini.

“Negli ultimi anni è cresciuto moltissimo il movimento dei pacchi, si riceve e si spedisce in continuazione. Poi c’è il supporto alle nuove tecnologie, soprattutto in una popolazione anziana. C’è interesse per l’online e per l’App Poste Italiane e noi cerchiamo di agevolare la transizione verso questi strumenti, dando una mano ai buranesi”.

-foto f29/Italpress-

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