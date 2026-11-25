ROMA (ITALPRESS) –Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione.Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne. Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinchè possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita”. Lo afferma il“A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e, prosegue il capo dello Stato.

“Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità – conclude Mattarella -. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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