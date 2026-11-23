La testimonianza di Franca Viola, simbolo della lotta contro la violenza e i pregiudizi sulle donne, sarà al centro della cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso letterario e figurativo “Sguardi verso la libertà”, promosso dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 10, nell’Aula G. Falcone del Palazzo di Giustizia di Trapani, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Protagonisti della mattinata saranno gli studenti, che attraverso elaborati letterari e opere figurative hanno espresso la propria visione sui temi della parità di genere, del rispetto reciproco e del contrasto a ogni forma di sopraffazione. La partecipazione straordinaria di Franca Viola renderà l’iniziativa particolarmente significativa, offrendo alle giovani generazioni l’opportunità di incontrare una donna che ha segnato la storia dei diritti e dell’emancipazione femminile in Italia. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali della presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, del procuratore della Repubblica Gabriele Paci, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, Salvatore Longo, e del presidente della Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, Carlo Hamel. Sono previsti anche intermezzi musicali con Mauro Carpi al violino e Salvo Graziano alla fisarmonica.

La relazione sul tema “Sguardi verso la libertà” sarà affidata a Elisa Cavasino, docente ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico all’Università degli Studi di Palermo. Al termine della proclamazione e della premiazione dei vincitori, al secondo piano del Palazzo di Giustizia sarà inaugurata una targa in onore di Franca Viola. La cerimonia si svolge nell’anno del sessantesimo anniversario dello storico processo celebrato nel dicembre 1966, che segnò una svolta nella battaglia contro il cosiddetto matrimonio riparatore e per il riconoscimento della dignità e della libertà delle donne.

L’incontro tra istituzioni giudiziarie, università, scuole e la stessa Franca Viola vuole trasmettere ai ragazzi un messaggio preciso: la tutela della dignità della persona e la fermezza dello Stato di diritto possono abbattere pregiudizi radicati e aprire la strada a una società più libera e rispettosa.