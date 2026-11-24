PALERMO (ITALPRESS) – Un confronto sulle strategie di contrasto all’evasione fiscale e sugli strumenti per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con la riforma del sistema fiscale come stella polare: a Palermo, nell’Aula Magna di Palazzo Steri, si è tenuto l’incontro ‘Evasione fiscale: strategie di contrasto e tax compliance alla luce della riforma tributaria. Il ruolo delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza’.

L’appuntamento si inserisce nel novero della collaborazione tra Università di Palermo, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, con l’obiettivo di tracciare un quadro sull’avanzamento del contrasto all’evasione fiscale, ma anche di mettere ulteriormente in luce il nuovo rapporto che si punta a costruire tra fisco e contribuente: collaborativo da un lato, repressivo dall’altro. All’evento hanno preso parte tra gli altri il rettore Massimo Midiri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Langella: a coordinare i lavori è Angelo Cuva, delegato del rettore ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, mentre il viceministro dell’Economia Maurizio Leo è intervenuto con un videomessaggio.

“In materia di Tax Compliance abbiamo varato 29 decreti legislativi, il trentesimo verrà portato all’esame del prossimo Consiglio dei ministri: lo stesso avverrà per il Codice tributario – sottolinea Leo, – Per quanto riguarda l’evasione fiscale, nella legge delega abbiamo prestato grande attenzione non solo agli aspetti normativi ma anche all’innovazione tecnologica: le due cose devono camminare insieme, quindi stiamo lavorando sul fronte sia della certezza del diritto e della semplificazione sia sulle nuove tecnologie; l’intelligenza artificiale, l’interoperabilità delle banche dati e tutti gli strumenti innovativi possono essere messi al servizio della prevenzione e del contrasto all’evasione fiscale, anche attraverso il potenziamento dell’analisi di rischio o il ricorso a tecnologie digitali. Un altro aspetto rilevante è rappresentato dal nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che si sostanzia su due versanti: il concordato preventivo biennale e la Cooperative Compliance. Dall’insediamento del governo abbiamo recuperato in tutto 101 miliardi: stiamo facendo un contrasto efficace all’evasione fiscale, attraverso strumenti tecnologici che però sono sempre sotto la direzione attenta dell’uomo”.

Compito dell’Università, secondo Midiri, non è solo “fornire elementi tecnici e accademici per il miglioramento in chiave giuridica del tema del contrasto all’evasione fiscale: la questione riguarda anche la formazione. Oggi abbiamo la responsabilità di formare giovani professionisti, ma pure coscienze: combattere l’azione criminosa, sotto il profilo sia mafioso sia di infiltrazione nelle economie sommerse, rappresenta un obiettivo importante in quanto dobbiamo creare un concetto di cittadini consapevoli che lavorano non solo per se stessi, ma per la collettività. L’incontro di oggi va proprio in questa direzione: da un lato ci sono i giuristi che aiutano legislatori e amministratori a operare meglio, dall’altro le forze di polizia tributaria. In questo contesto c’è pure un’Università che offre un terreno di incontro-scontro su tematiche di grandissima importanza: l’evasione fiscale oggi non solo crea quella sorta di concorrenza sleale che penalizza gli imprenditori onesti che cercano di contribuire al miglioramento collettivo pagando le tasse, ma in più toglie risorse fondamentali per beni primari come sanità, ricerca, trasporti. Se calcoliamo quanti miliardi di euro vengono sottratti ogni anno all’evasione fiscale potremmo avere una società ricca e operosa, in cui tutti potrebbero sicuramente stare meglio”.

I due pilastri fondamentali della moderna strategia fiscale, ricorda Langella, sono “la Tax Compliance e il contrasto all’evasione fiscale: da un lato quindi c’è la collaborazione con il contribuente e la messa in atto di politiche di carattere preventivo, dall’altro ci sono interventi di natura ispettiva e repressiva. Si tratta di due ambiti che operano secondo una logica di dipendenza reciproca: attraverso interventi ispettivi si ottiene anche un effetto deterrente, grazie al quale il contribuente è sospinti verso la Tax Compliance. Allo stesso tempo un’adeguata attività preventiva, finalizzata alla collaborazione con il contribuente mediante il ricorso a istituti di adempimento collaborativo, va a circoscrivere l’area degli illeciti tributari. Oggi la Guardia di finanza è sempre più impegnata nel contrasto a tali illeciti, secondo indici di rischio che vanno a individuare i contribuenti connotati dal più alto tasso di rischio: questo serve ad avere risultati efficaci e concreti in termini di recupero del gettito. Il mix di questi due pilastri porta a risultati necessariamente positivi: ne abbiamo contezza dalle relazioni pubblicate dal ministero dell’Economia sull’andamento del contrasto all’evasione fiscale, che indicano ad esempio come nel 2024 si sia raggiunto il più ampio livello di gettito negli ultimi anni, vale a dire oltre 26 miliardi”. L’impegno della Guardia di finanza, aggiunge il comandante provinciale, viene portato avanti “in termini sia di repressione e intercettazione degli illeciti tributari più gravi sia di sostegno alle politiche di compliance: questo avviene ad esempio con i controlli nei riguardi dei soggetti che rimangono inerti rispetto alle lettere che manda l’Agenzia delle entrate come invito all’adempimento collaborativo. Il nostro contributo avviene anche attraverso strumenti di analisi, facendo ricorso alle tecnologie più avanzate: ciò si verifica in un quadro di coordinamento con l’Agenzia delle entrate, con la quale per legge possiamo condividere informazioni e dati presenti all’interno delle banche dati”.

La collaborazione tra ateneo, Agenzie fiscali e Guardia di finanza nella descrizione delle azioni di contrasto all’evasione fiscale, spiega Cuva, viene condotta “in un’ottica nuova, quella che ci suggerisce la riforma tributaria del 2023, la quale pone al centro di quest’azione la logica della compliance. Si tratta di un’azione non solo repressiva, ma che deve mirare a un nuovo rapporto tra fisco e contribuente: questo deve essere fondato sulla trasparenza, che anche Papa Francesco richiamava quando parlava di fiscalità e che costituisce uno strumento fondamentale per favorire l’adempimento spontaneo e far capire al contribuente quali sono la finalità e la destinazione delle risorse prelevate, rispondendo a principi non solo di capacità contributiva ma anche di solidarietà economica”.

– foto xd8/Italpress –

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