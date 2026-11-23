ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha avvertito di essere “propenso” a riprendere lo scontro con l’Iran all’inizio del 2027, qualora i due Paesi non riuscissero a raggiungere un accordo entro l’anno.

Trump, secondo quanto riporta Fox News, ha liquidato come prive di senso le trattative diplomatiche in corso con Teheran. Il presidente americano ha affermato che i negoziati con l’Iran non hanno finora prodotto risultati tangibili. “Gli iraniani parlano in continuazione, non fanno altro che parlare”. Poi, ha minacciato che se le petroliere iraniane proveranno a sfidare il blocco imposta dagli Usa, “finiranno tutte in fondo al mare”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).