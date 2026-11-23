PALERMO (ITALPRESS) – La grande tradizione musicale mitteleuropea tra tardo Romanticismo e Novecento è al centro del prossimo appuntamento della 67 Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, “Connessioni. La musica incontra le idee, le persone, le storie”: venerdì 27 novembre alle ore 20.30 e sabato 28 novembre alle ore 17.30, al Politeama Garibaldi di Palermo. Sul podio salirà il direttore spagnolo Josep Caballé Domenech, affiancato dal pianista veneziano Alessandro Taverna.

Il programma, intitolato “Vienna 1900”, si apre con il Preludio e la Serenade tratti da “Der Schneemann” (Il pupazzo di neve), balletto composto da Erich Wolfgang Korngold ad appena undici anni. A seguire, Taverna sarà solista nel raro Concerto per pianoforte per la mano sinistra e orchestra op. 17 dello stesso Korngold: un brano di grande impegno virtuosistico scritto nel 1923 per il pianista austriaco Paul Wittgenstein, che aveva perso il braccio destro durante la Prima guerra mondiale. La seconda parte della serata sarà interamente dedicata a Richard Strauss con la suite orchestrale tratta dall’opera “Elektra”, nell’arrangiamento realizzato nel 2016 da Manfred Honeck e TomßÜ Ille, che condensa in un unico arco sinfonico i momenti più drammatici della tragedia ispirata a Sofocle.

– foto ufficio stampa Orchestra Sinfonica Siciliana –

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