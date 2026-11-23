L’ex deputato regionale Camillo Oddo interviene nel dibattito sulla “Grande Città” tra Trapani ed Erice, proponendo una riflessione che ripercorre la storia del progetto e ne mette in discussione presupposti e fattibilità. Oddo invita a superare le contrapposizioni elettorali e a puntare su una strategia di Area Vasta, fondata sulla collaborazione tra Comuni e sulla valorizzazione delle singole identità territoriali:

“Con spirito aperto e dialogante avverto l’esigenza di intervenire nel riacceso dibattito sulla “Grande Città”. Penso, in premessa, che sia utile dare il mio contributo storicizzando il tema, per evitare di consegnarlo alla propaganda e agli interessi partitici. C’è infatti un primo dato che dovrebbe fare riflettere. L’argomento, importante e serio, assume vigore e forza quando si intravedono passaggi elettorali. In tale contesto prendono forza gli appelli ai futuri candidati a Sindaco, con la richiesta di schierarsi. Si torna a parlare di referendum e c’è l’immancabile appello al popolo.



In parallelo si fa strada una sorta di oblio della memoria: ci sono stati dei referendum al Comune di Erice per alcune rettifiche di confini e sono andati a vuoto; mentre ci si è infervorati nel dibattito sui nuovi confini è nato un nuovo Comune, quello di Misiliscemi. Scelta legittima che però va in controtendenza rispetto ai progetti di fusione proposti da vecchi e nuovi comitati. Nel processo storico su questa intricata vicenda non si può neanche dimenticare la contrarietà del Partito Democratico. Non intendo e non sto aggiungendo alcuna considerazione. Questa è storia. La Grande Città dell’ex senatore Antonio D’Alì ha trovato il Pd unito nel contrastarla, perché, andando oltre i numeri, fu semplice registrare una sottesa volontà politica, con obiettivi ben definiti, che puntava ad una nuova forma di egemonia sul territorio. Infatti, i presunti ed eventuali vantaggi per i cittadini amministrati, illustrati con schede, slide e quant’altro, non furono mai tradotti in un piano di fattibilità reale, concreto e soprattutto intellettualmente onesto.

Detto ciò, entro nel merito di una prima considerazione, ribadendo che il mio breve excursus storico, peraltro parziale, non intende rappresentare una chiusura al confronto, tutt’altro.



Aggiungo, a beneficio del dibattito, che andrebbe considerato il contenuto della modifica al Testo Unico degli Enti Locali che il Governo Meloni ha definito e che dovrà essere discussa, a dir loro, entro la fine della legislatura. Modifica che contiene, tra i suoi indirizzi politici, la volontà di favorire, non sappiamo ancora con quali strumenti, le unioni e le fusioni tra Comuni. Bene. Di conseguenza, mentre aspettiamo di leggere l’articolato, si può affrontare la discussione, sui nuovi confini, omettendo di dire che le condizioni attuali delle due Amministrazioni – mi riferisco alla struttura burocratica – sarebbero un ostacolo, per mancanza di personale e per le numerose indotte carenze nel sistema organizzativo? Credo che i fautori del rilancio della Grande Città dovrebbero prima porsi, e porre, il problema del funzionamento, più o meno virtuoso, dei due Comuni. La bandiera della Grande Città può anche sventolare ad ogni scadenza elettorale, ma deve avere una base solida. Aspetto fondamentale che, al momento, non riesco a riscontrare.



Bisogna fare chiarezza anche sulla capacità di attingimento delle risorse finanziarie e delle capacità di spesa oltre che sulle opportunità che si aprirebbero con la fusione. Mettere in moto questo processo, considerato – in modo arbitrario – vantaggioso, con gli attuali punti di partenza gestionali ed amministrativi, condannerebbe il nuovo Comune alla marginalità, perché bandi relativi a fondi europei e non, progetti, iniziative varie, non prevedono l’attesa per la stabilizzazione di un nuovo Ente Locale. Inoltre, si basano sul sistema a fasce di popolazione. Trapani ed Erice possono permetterselo? Vogliamo seguire e comprendere le difficoltà quotidiane che sta incontrando Misiliscemi? Per parte mia, non nascondo che la considero una piccola cartina di tornasole che lascia intravedere effetti devastanti sulla fusione.



Altra considerazione. Sarebbe arrivato il momento di non giocare sulla giusta insoddisfazione dei cittadini, utilizzando le anomalie che ci sono e che nessuno intende negare, nei rapporti territoriali tra i due Comuni. Ma davvero c’è qualcuno che ritiene che sia necessaria la fusione per affrontare la rettifica dei confini sulla Via Marconi, per dirne una? Suvvia! Le due Amministrazioni si riuniscono, con i rispettivi uffici tecnici, definiscono i nuovi confini e poi vanno dal notaio.



Noto poi una certa difficoltà dei fusionisti nel collocare Erice vetta nel progetto. Leggo di autonomia del centro storico. Mi appello alla storia: che fine hanno fatto i disegni di legge per l’autonomia ericina che avrebbe dovuto trattare l’ARS? Non è una critica. La mia considerazione rimanda alla scarsa capacità politica, parlo per innegabile esperienza personale, del territorio di fare squadra per incidere sulle dinamiche regionali. Leggo poi di regime speciale. Ricordo solo che le comunità montane sono state abolite nel 1986. Nel continuare, non voglio spendere particolare tempo sulle ipotesi di allargamento di fusione ai Comuni di Paceco e Valderice perché si commenta da sé, palesandosi più come una provocazione intellettuale che come idea progettuale con un minimo di livello di fattibilità.



Mi chiedo invece perché permane una trasversale ritrosia ad occuparsi di un tema che ritengo altrettanto importante e dirimente: la fattibilità dell’Area Vasta. Il pensare un po’ più in grande riflettendo sull’idea di Città Metropolitana, che richiederebbe un intervento legislativo per la sua definizione, ma che risponderebbe a molte rivendicazioni, legittime e condivisibili, dei fusionisti. Un vero progetto di Area Vasta che potrebbe disporre di un importante laboratorio di idee basato su un effettivo recupero del ruolo politico dell’Ente locale di area vasta: il Libero Consorzio comunale di Trapani.

Area Vasta che potrebbe utilizzare anche lo sperimentato strumento dei Liberi Consorzi fra i i Comuni e delle Unioni dei Comuni. Progetto che consentirebbe alle singole realtà locali di esprimere le loro identità senza alcuna coercizione storica-culturale ma nello stesso tempo avrebbe la possibilità di renderle fondanti e costituenti di un’identità più ampia, di scala vasta. E allora, perché non lavorare, di fatto, pur non essendolo, con la logica della Città Metropolitana, utilizzando la leva politica per cambiare i numeri per la sua istituzione? Perché non sfruttare gli strumenti già in atto, definiti per e con legge, per cooperare, collaborare e coordinare? Concludo sottolineando che più che una fusione di confini, questo territorio ha bisogno di una fusione d’idee, di pensieri lunghi, di un bagno di umiltà politica e di capacità di agire, per definire progetti di area vasta che, dove sono stati sperimentati, hanno determinato crescita sociale, culturale, occupazionale ed economica”.



