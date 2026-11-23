Sull’aggressione subita da Yaya Magassa sono intervenuti in tanti, anche se ancora non era intervenuta l’Amministrazione e la sindaca di Marsala, Andreana Patti. Che adesso fornisce un lucido messaggio sulla vicenda con uno sguardo più ampio al complesso difficile che la città, la provincia e più in generale sta vivendo il nostro Paese sul fronte della sicurezza. “L’aggressione a Yaya mi addolora e mi indigna. A lui e alla sua famiglia, con cui sono in diretto contatto, rinnovo la vicinanza mia e dell’intera comunità. Ma la solidarietà, da sola, non basta: deve accompagnarsi a iniziative concrete e a un impegno istituzionale costante – continua la sindaca -. La Polizia Municipale sta operando in sinergia con la Polizia di Stato, assicurando la necessaria collaborazione. L’obiettivo è contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, a fare piena luce sull’accaduto. L’accertamento dei fatti, delle eventuali responsabilità e del movente spetta agli Organi investigativi e all’Autorità giudiziaria”.

Poi una novità: “Stiamo inoltre avviando, con il coinvolgimento di professionalità qualificate, un punto di ascolto dedicato alle persone che hanno subito esperienze di violenza anche di matrice razzista e necessitano di sostegno specialistico. Il servizio sarà strutturato nel territorio ed orientato anche all’ascolto e all’accompagnamento di chi presenti conseguenze post-traumatiche, nel rispetto delle competenze sanitarie e dei percorsi di cura. Il tema della violenza e degli atti discriminatori in città, purtroppo, non nasce oggi; già lo scorso giugno, nel primo incontro in Prefettura dedicato alla sicurezza, l’Amministrazione ha richiamato l’attenzione su segnali ed episodi, tra questi l’aggressione ai lavoratori della zona sud della città e al giovane Sameur, pestato a sangue e che ancora oggi vive il trauma di quella giornata. Ogni persona deve vivere a Marsala senza paura e senza essere aggredita. Continueremo a collaborare con le Autorità di Pubblica sicurezza e a promuovere interventi di prevenzione, ascolto e sostegno, a implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza. A Yaya voglio dire che la città non si limiterà ad esprimergli solidarietà: è impegnata a fare la propria parte”.