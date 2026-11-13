Ue, Falcone “Sul Green Deal approccio più pragmatico grazie al Ppe”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Si dice che l’Europa sia distante dai territori, dall’Italia, dalla Sicilia, dal Mediterraneo. Abbiamo dimostrato il contrario”. Lo ha affermato Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress.Nei primi due anni e mezzo di legislatura, ha ricordato, Forza Italia e il Ppe hanno portato in Sicilia, tra gli altri, i commissari europei alla Pesca Costas Kadis e all’Agricoltura Christophe Hansen, insieme ad altri esponenti della Commissione. Il Gruppo del Partito Popolare Europeo ha inoltre organizzato a Taormina gli Study Days, con la presenza della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Ppe Manfred Weber e la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. Da lì è nata una piattaforma programmatica che dovrà orientare l’azione dell’Unione Europea “da oggi al 2029”, anche nel rapporto con gli altri gruppi. Al centro, la competitività, che per Falcone significa semplificazione burocratica e rafforzamento del tessuto imprenditoriale, nel rispetto delle specificità di Stati e regioni.Sul Green Deal l’eurodeputato ha rilevato una discontinuità tra le due Commissioni Von der Leyen: “La prima è stata caratterizzata da una posizione troppo ideologizzata, la seconda prova a essere più pragmatica”. L’obiettivo, ha spiegato, è tutelare l’ambiente “senza penalizzare attività, imprese e famiglie”.Sull’automotive, Falcone ha rivendicato il lavoro del Ppe e di Forza Italia che ha permesso di rivedere l’impostazione che metteva al bando il motore endotermico, che invece “va garantito, anche modificandolo e utilizzando carburanti alternativi, mentre l’elettrico sarà un’opzione per chi vorrà sceglierlo”.A Falcone sta molto a cuore il principio dell’insularità, che definisce “basilare”. “Non vogliamo sussidi”, ha precisato, ma risposte adeguate in nome della coesione territoriale, geografica e socio-economica, perchè chi vive su un’isola affronta costi maggiori di logistica, connettività, energia e trasporti. Il principio, ha assicurato, sarà “cardine” nella programmazione 2028-34.E proprio il nuovo quadro finanziario pluriennale è, a giudizio dell’esponente di Forza Italia, più solido del precedente in termini di risorse, ma più snello sul piano organizzativo, con quattro pilastri e un accesso più semplice ai fondi, a fronte delle difficoltà dovute alla “farraginosità dei regolamenti di attuazione”. Falcone ha ricordato comunque le critiche mosse alla mancata distinzione tra Fondo di Coesione e Politica Agricola Comune, aggiungendo: “La nostra posizione sta avendo ragione”: i fondi verranno nuovamente destinati e nulla viene sottratto ad agricoltura, industria, competitività e innovazione per finanziare la difesa comune.L’eurodeputato ha poi sollecitato “maggiore coraggio” sul debito comune, richiamando l’esperienza del Pnrr: oltre 720 miliardi spesi in Europa, di cui 194 in Italia, “un grande stimolo per il Pil e per le imprese”. “Se in questi cinque anni, a causa della pandemia, siamo riusciti a mettere in campo una misura così utile, perchè non dobbiamo continuare nella crisi in atto?”. Quanto alla difesa, “significa sicurezza, e l’Europa la deve garantire”.Sul fronte della politica estera e della guerra in Ucraina, Falcone ha infine sostenuto la proposta della premier Giorgia Meloni di un negoziatore unico per l’Ue. L’Europa, ha detto, deve avere un peso geopolitico proporzionato a quello economico e istituzionale: “Non devono sedersi al tavolo 10, 12 o 15 capi di Stato, ma un solo interlocutore riconosciuto dai 27 Paesi, che tratti in nome e per conto dell’Unione”. In quel caso, ha concluso, l’Europa sarà “più incisiva, più forte e più utile a risolvere i conflitti nel mondo”.

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