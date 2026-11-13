Crisi viticoltura trapanese, Bica al comparto: “La Regione intervenga con aiuti urgenti”

La viticoltura trapanese attraversa una fase di grave difficoltà e servono interventi urgenti per sostenere agricoltori e cantine. A lanciare l’allarme è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica, dopo un incontro con i presidenti delle cantine del territorio e una delegazione del comparto viticolo. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente provinciale di CIA-Sicilia Occidentale, Matteo Paladino, e il responsabile del gruppo di interesse economico vitivinicolo dell’associazione, Piero Di Leo. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali criticità del settore e avanzate alcune proposte per fronteggiare l’emergenza.

Tra le richieste figurano un contributo straordinario una tantum, calcolato in base alla superficie coltivata, e un ristoro per i costi medi di trasporto del vino, così da compensare lo svantaggio legato all’insularità e recuperare competitività. Gli operatori chiedono inoltre interventi per superare la crisi della distillazione e l’istituzione di un fondo di garanzia per le cantine attraverso l’Ircac. A pesare sulla situazione sono anche le difficoltà nella commercializzazione del vino, le giacenze invendute e la carenza di liquidità. A queste si sommano le condizioni meteorologiche avverse, che in alcune contrade hanno provocato forti riduzioni delle rese, mettendo a rischio la capacità di molte aziende di affrontare la prossima annata.

Bica assicura di avere già portato la questione all’attenzione del Governo regionale e della Commissione Bilancio, proponendo di riscrivere l’articolo 59 delle variazioni di bilancio contenute nel disegno di legge 1200, dedicato al sostegno del comparto. Il deputato ricorda inoltre che, su una sua precedente sollecitazione, il Governo si era impegnato a sostenere il settore vitivinicolo nella prossima finanziaria. «Le emergenze vanno affrontate, ma insieme a progetti di sviluppo industriale e a interventi su tutta la filiera», sottolinea Bica, dichiarandosi disponibile a sostenere le iniziative della categoria e a lavorare per individuare soluzioni strutturali. Il deputato ha infine ringraziato la consigliera comunale di Alcamo Anna Lisa Guggino, della lista civica “Centrali per la Sicilia”, per aver favorito il confronto diretto tra gli operatori agricoli e l’Assemblea regionale siciliana.