Marsala: Rapisarda confermato referente territoriale del Movimento 5 Stelle

Franco Rapisarda è stato confermato all’unanimità Referente Territoriale del Movimento 5 Stelle. La votazione è avvenuta nei giorni scorsi a Marsala, segno di un apprezzamento da parte degli attivisti pentastellati per il lavoro svolto in questi anni.

Al fianco di Rapisarda lavorerà la squadra del Gruppo Territoriale marsalese, composta dai seguenti rappresentanti: Vice Referente: Antonino Chirco; Referente Progetti: Luigi Palmeri (riconfermato); Referente Giovani under 36: Francesca Venuti; Referente Formazione: Renzo Giuliano (riconfermato); Referente Politiche di Genere: Luana Maria Saturnino (riconfermata); Referente Comunicazione: Tiziana Sferruggia (riconfermata).

«Continuerò ad essere a disposizione di questa comunità con onore e spirito di servizio, per portare alti i principi e i valori come nella nostra carta costitutiva», ha affermato Franco Rapisarda dopo la votazione che ne ha determinato la rielezione.