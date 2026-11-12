Allarme bomba nelle scuole, il bilancio della giornata. Sulle evacuazioni decideranno i prefetti

“In assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si procederà all’evacuazione degli edifici”. L’Usr Sicilia conferma che l’indirizzo che intende dare il governo è di ripristinare la normalità delle attività scolastiche in tutta Italia, dopo il fenomeno delle catene di mail che minacciavano un allarme bomba in migliaia di scuole presenti sul territorio nazionale.

Nella giornata odierna le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778, (dati provvisori). Le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata.

Saranno, eventualmente, i Prefetti a disporre misure di evacuazione in presenza di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio.

Qualora ne ravvisino i presupposti, i dirigenti scolastici potranno fornire al Prefetto territorialmente competente ogni elemento e informazione utile per le necessarie valutazioni.

Nel frattempo, si è riunito questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in sede tecnica, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e dei componenti tecnici.

Nel corso della riunione si è ribadita la volontà di impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell’intera comunità nazionale.

Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il Ministro dell’interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici.

All’incontro di questo pomeriggio seguirà l’attivazione, dalla mattinata di domani, di un tavolo tecnico ristretto per fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo. Le misure riguarderanno non solo le scuole, ma anche altri potenziali obiettivi. Per ciascun settore le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando.