Romania, Gaspare Borsellino console onorario a Palermo. Inaugurata la nuova sede

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PALERMO (ITALPRESS) – L’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha inaugurato a Palermo il Consolato Onorario e conferito l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, giornalista, fondatore dell’agenzia di stampa Italpress.La sede si trova in via Dante 69. “Ci sono città che occupano un posto particolare nella memoria di un popolo, anche quando si trovano oltre i confini”, ha detto l’ambasciatrice. “Per i romeni, Palermo è una di queste. La sua storia, profondamente europea, custodisce anche una pagina significativa del nostro cammino verso la libertà e l’unità nazionale. E’ con questa consapevolezza, e con sincera vicinanza alla Sicilia, che torno a Palermo per inaugurare ufficialmente il Consolato Onorario di Romania e conferire l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, autorevole giornalista e imprenditore, fondatore dell’agenzia di stampa Italpress”.“L’apertura di questa nuova rappresentanza consolare costituisce un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza istituzionale romena in Italia e risponde alla volontà di dare al nostro Partenariato Strategico Consolidato una dimensione sempre più concreta e radicata nei territori”, ha aggiunto. “Palermo e la Sicilia sono per la Romania interlocutori di primo piano”.L’inaugurazione della nuova sede consolare è stata l’occasione per l’ambasciatrice Dancau per ricordare la figura di Nicolae Balcescu, storico, pensatore politico e protagonista della rivoluzione del 1848, una delle figure più importanti del Risorgimento romeno, morto in esilio nel 1952 proprio a Palermo.“Essere chiamato a rappresentare la Romania in questa città significa ricevere una fiducia che mi onora e alla quale desidero rispondere con il lavoro – ha detto il neo console Gaspare Borsellino -. La relazione fra Romania e Sicilia vive già nelle nostre città. Vive nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei rapporti di amicizia e nelle famiglie che uniscono i nostri Paesi. Chi ha messo radici qui, conservando un legame profondo con la Romania, conosce meglio di chiunque altro il valore di questa relazione e può aiutarci a farla crescere”.“Da siciliano, sento vicina l’esperienza di chi lascia il proprio Paese e impara a vivere fra due appartenenze. La nostra storia di emigrazione ci aiuta a comprendere quanto contino il rispetto e la possibilità di sentirsi parte della comunità in cui si vive. E’ con questa sensibilità che desidero svolgere il mio incarico”, ha aggiunto.All’iniziativa hanno partecipato il sottosegretario allaCultura Giampiero Cannella, il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo e i rappresentanti del corpo consolare.“Con la Romania c’è un rapporto fortissimo che nasce non soltanto dalle comuni origini linguistiche, ma anche da legami culturali – ha detto Cannella -. L’apertura di questo consolato aggiunge un pezzo importante con un Paese che è legato a noi da molte tradizioni che affondano le loro radici nella notte dei tempi”.“A Palermo risiedono ben 5.000 rumeni, c’è uno scambio commerciale intenso, che funziona, e quindi dobbiamo lavorare perchè la Sicilia possa interfacciarsi anche con i vari paesi dell’Est – ha detto Schifani -. Il Pil della Sicilia cresce e l’aumento di questi scambi non fa altro che aumentare le esportazioni: questa è la politica che stiamo cercando di adottare per migliorare la situazione che ho trovato”.“Bene hanno fatto il Governo rumeno e l’ambasciata a Roma a disporre questa nuova presenza – le parole di Lagalla -. I nostri rapporti con la Repubblica di Romania esistono già e sono consolidati anche attraverso un gemellaggio che unisce Palermo a Timisoara. Credo che anche la riconosciuta capacità del nuovo console onorario a Palermo sicuramente produrrà ulteriori frutti in una direzione che già da tempo abbiamo intrapreso”.

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