Pantelleria, interventi in corso allo Specchio di Venere. Ciminnisi: “Sono coerenti con la tutela ambientale?”

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi interviene sulle operazioni in corso presso lo Specchio di Venere di Pantelleria, il lago che rappresenta uno dei siti più amati dell’isola. «Stiamo davvero conservando lo Specchio di Venere oppure stiamo modificando il suo ambiente in nome della sua conservazione? È questa la domanda da cui dobbiamo partire quando parliamo degli interventi in corso», afferma la parlamentare pentastellata.

Cristina Ciminnisi

Cristina Ciminnisi ricorda che lo Specchio di Venere costituisce un «patrimonio naturalistico straordinario», all’interno del Parco nazionale “Isola di Pantelleria”: «La tutela non può limitarsi alla conservazione di singole specie o habitat, prescindendo dall’integrità complessiva dell’ambiente, del paesaggio e delle relazioni tra elementi naturali, che non possono essere alterati senza una valutazione rigorosa della necessità e degli effetti cumulativi degli interventi. Parliamo di un progetto finanziato dalla Regione con 910 mila euro, nato con una finalità che condividiamo pienamente: la conservazione della biodiversità. Ma proprio perché la finalità è quella della tutela ambientale dobbiamo capire se le opere realizzate siano coerenti con questo obiettivo e soprattutto se le modalità scelte siano le più rispettose di un ambiente così fragile. Il progetto parla, anche, di consolidamento della viabilità sterrata con pietra locale, mentre un’ordinanza comunale fa riferimento a una nuova pavimentazione in blocchi di pietra lavica. Si tratta della stessa opera? Era già prevista? Con quali autorizzazioni è stata realizzata? Occorre verificare che tutti gli interventi siano stati valutati considerando il loro impatto complessivo».«Le trasformazioni in corso – aggiunge Ciminnisi – hanno sollevato preoccupazioni nella comunità pantesca e ci sono aspetti che meritano di essere chiariti sul piano documentale. Proteggere un luogo non significa necessariamente sottrarlo alla fruizione, né trasformarne il paesaggio oltre quanto sia strettamente necessario. La mobilitazione dei cittadini, con oltre 500 firme raccolte in poche ore, è un segnale che non può essere ignorato. La partecipazione delle comunità non è ostacolo alla tutela ambientale, ma una componente fondamentale delle scelte che riguardano il territorio. È la richiesta di attenzione di chi vive questi luoghi, li conosce e li frequenta ed ha quindi diritto di sapere quali trasformazioni si stanno realizzando, perché siano state ritenute necessarie e quali effetti produrranno».

«C’è infine una responsabilità istituzionale che non può essere elusa – conclude l’onorevole Ciminnisi –. È vero che il Parco nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente, ma questo non esonera la Regione dal proprio ruolo. È la Regione ad aver finanziato il progetto e a doverne monitorare spesa e coerenza con le finalità del finanziamento. Non può limitarsi a stanziare le risorse e disinteressarsi di come vengono utilizzate e dei risultati che producono. Deve esercitare le proprie competenze e verificare la conformità degli interventi».