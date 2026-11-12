E’ morto il giornalista Toni Capuozzo. Aveva 77 anni

Lutto nel mondo del giornalismo italiano. E’ morto Toni Capuozzo, volto noto dell’informazione di Mediaset, a lungo inviato nelle zone di guerra (Jugoslavia, Medio Oriente, Somalia, Iraq).

Laureato in sociologia all’Università di Trento, abbracciò l’impegno politico aderendo al Pci e poi a Lotta Continua.

Nel 1979 iniziò la sua carriera giornalistica, che lo vide collaborare con Giovanni Minoli per la trasmissione Mixer, con Epoca e Panorama.

Negli anni ’90 l’approdo a Mediaset, dove condusse anche il settimanale di approfondimento “Terra”. Negli anni ha pubblicato anche diversi libri. L’ultimo, “Vite di confine”, risale a due anni fa.

Qualche settimana fa aveva annunciato di avere un tumore: “Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e di tanti piccoli e grandi affetti”. Oggi la triste notizia del decesso all’età di 77 anni.

“Ciao Toni, amico per sempre”, il saluto di Enrico Mentana, con cui ha condiviso tanti anni di lavoro nella redazione del Tg5.