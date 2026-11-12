Basket, Marsala verso una nuova trasferta contro Dierre

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a una nuova sfida di Campionato sabato 14 novembre, alle ore 19. I ragazzi di coach Giuseppe Grillo saranno impegnati in trasferta contro l’A.S.D. Dierre, in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto. L’obiettivo è dare continuità alla bella vittoria conquistata domenica scorsa al PalaMedipower contro il Basket Giarre. Il successo per 80-69 contro la formazione etnea ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente marsalese, ma soprattutto ha confermato i progressi di una squadra che, settimana dopo settimana, sta trovando maggiore equilibrio, identità e consapevolezza dei propri mezzi. Una crescita frutto del lavoro quotidiano di coach Grillo e dei suoi ragazzi, determinati a trasformare le buone prestazioni in risultati e a costruire un percorso importante in campionato.

Contro Giarre, a trascinare la squadra sono stati Mirko Vagnuzzi, autore di 25 punti, e Sanounou Dabo, che ne ha messi a referto 17. Due protagonisti di una vittoria costruita attraverso una prestazione collettiva convincente, nella quale non sono mancati carattere, intensità e spirito di sacrificio.

La prossima avversaria, tuttavia, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare. Il Dierre arriva dalla sconfitta di misura contro il BCC La Riscossa Comiso, maturata con il punteggio di 75-76. Un risultato che testimonia la competitività della formazione avversaria, capace di giocarsela fino all’ultimo possesso. Particolare attenzione dovrà essere riservata a Umberto Indelicato, reduce da una prestazione da 26 punti, e a Ljubomir Misolic, autore di 21 punti.

Per la Nuova Pallacanestro Marsala sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, limitare le iniziative offensive degli avversari e riproporre quella determinazione che ha caratterizzato l’ultima uscita casalinga. La parola d’ordine è continuità. La squadra marsalese ha dimostrato di possedere qualità e margini di miglioramento importanti. Adesso serve un ulteriore passo avanti, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi delle partite. La trasferta contro il Dierre rappresenta dunque un nuovo banco di prova per un gruppo che vuole continuare a crescere, con la convinzione che il lavoro, la compattezza e la fiducia nei propri mezzi possano fare la differenza. I lilibetano sono pronti a giocarsi le proprie carte, con entusiasmo e determinazione, per provare a conquistare un risultato positivo lontano dal PalaMedipower e dare seguito ai segnali incoraggianti delle ultime settimane.