Doppia bocciatura del Tar sulla Caccia, Safina: “Il Governo Schifani è allo sbando”

Nuova battuta d’arresto per il calendario venatorio siciliano 2026-2027. Dopo la precedente pronuncia che ne aveva dichiarato l’illegittimità, il TAR della Sicilia ha disposto un’ulteriore sospensione del provvedimento, riaprendo lo scontro politico sulla gestione dell’attività venatoria da parte della Regione. A intervenire è il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, componente della Terza Commissione dell’Ars – Attività produttive, che punta il dito contro il governo Schifani e l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. “Quando un governo regionale non riesce a garantire neppure la legittimità dei propri provvedimenti, il problema non è più soltanto amministrativo: è squisitamente politico”, dichiara Safina, definendo la vicenda l’ennesima dimostrazione di un esecutivo che annuncia soluzioni, incassa bocciature e finisce per scaricare sui cittadini le conseguenze della propria incapacità di programmazione.

Il parlamentare ricostruisce la sequenza dei provvedimenti: il primo calendario pubblicato dall’Assessorato è stato sospeso e successivamente bocciato nel merito dal TAR, che ha anche condannato la Regione al pagamento delle spese legali. A quel punto Sammartino ha emanato un nuovo decreto, presentandolo come una soluzione alle criticità precedenti. Anche questo secondo provvedimento, però, è stato sospeso dai giudici amministrativi. Per Safina, il nodo riguarda soprattutto l’assenza di una programmazione adeguata. Tra le criticità evidenziate dal TAR figurano la mancanza di un Piano faunistico-venatorio aggiornato e l’insufficienza degli elementi scientifici necessari a stabilire le modalità del prelievo venatorio. “Non si può governare una materia così delicata affidandosi a decreti correttivi e operazioni di facciata. Servono pianificazione, competenza e rispetto delle regole. E soprattutto bisogna smettere di confondere la comunicazione politica con l’azione amministrativa”, attacca il deputato.

Safina sottolinea anche un aspetto che, a suo giudizio, dovrebbe far riflettere il presidente della Regione Renato Schifani: la vicenda è riuscita a mettere sullo stesso fronte di protesta cacciatori e associazioni animaliste, pur partendo da posizioni diametralmente opposte. “Quando si scontentano tutti, evidentemente, il problema è nella qualità dell’azione di governo”, osserva. Da qui la richiesta alla Regione di abbandonare gli interventi emergenziali e procedere all’approvazione di un nuovo Piano faunistico-venatorio, aggiornando i dati sulla fauna selvatica e costruendo un sistema di regole solido e legittimo. “La tutela della biodiversità e la gestione dell’attività venatoria richiedono equilibrio e responsabilità, non propaganda. La Sicilia merita un governo capace di programmare e decidere, non un esecutivo costretto a inseguire le proprie bocciature”, conclude Safina.