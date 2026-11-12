Marsala, un concorso creativo nel ricordo di Marisa Leo

Fotografie, video, disegni e composizioni per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Le opere dovranno essere presentate entro il 19 novembre. “Il Rispetto che Cambia la Vita” è il tema del concorso creativo promosso dall’Amministrazione comunale di Marsala in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Marisa Leo, la giovane marsalese vittima di femminicidio, e prende spunto da una sua frase: «La grandezza di una persona si misura da quanto riesce a cambiare in meglio la vita delle persone che incontra sul proprio cammino».

Il concorso è rivolto a cittadini, associazioni e studenti di ogni ordine e grado del territorio marsalese, chiamati a esprimere la propria creatività attraverso fotografie, brevi video, frasi positive, composizioni e disegni. «Un’occasione di riflessione per evidenziare le difficoltà che le donne ancora incontrano per conquistare autonomia, dignità e libertà – sottolinea l’assessore Laura Doro –. Ma anche per sensibilizzare tutti al rispetto dell’altro e alle corrette relazioni tra uomo e donna». I lavori dovranno pervenire al Comune di Marsala entro il prossimo 19 novembre, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico, disponibile online insieme alle schede da allegare per la partecipazione. Il bando è consultabile sul portale della trasparenza del Comune di Marsala: https://marsala.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/4492292?p_p_state=pop_up