Tragedia in un cantiere a Mazara, muore operaio di 40 anni di Menfi

Dramma questa mattina a Mazara del Vallo, dove un operaio di 40 anni, originario di Menfi, è morto mentre lavorava alla costruzione di una villetta in zona via Arabia Saudita. L’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava su un ponteggio al primo piano dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio si sarebbe accasciato mentre era impegnato nelle attività di cantiere e su un’impalcatura. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Presenti anche i tecnici dello Spresal di Trapani, il servizio che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, e il medico legale. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire con precisione quanto accaduto e a chiarire le cause del decesso. La tragedia riporta l’attenzione sul tema delle morti sul lavoro e della sicurezza nei cantieri.