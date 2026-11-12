Ritardo sul volo Birgi-Roma Fiumicino, risarcimento per 7 passeggeri

Sei sentenze favorevoli per sette passeggeri coinvolti e 1.750 euro di compensazioni riconosciute. È questo il risultato ottenuto da ItaliaRimborso in relazione al volo Ryanair FR8916, sulla tratta Trapani Birgi Roma Fiumicino del 15 maggio 2024, giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Le decisioni emesse dal Giudice di Pace di Trapani hanno confermato il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, quantificata in 250 euro per ciascun viaggiatore coinvolto. Particolarmente rilevante il principio ribadito nelle sentenze, che respinge la tesi della compagnia aerea secondo cui il mancato reclamo preventivo del passeggero possa impedire l’azione giudiziaria. Il giudice ha infatti evidenziato come il diritto alla compensazione sorga direttamente al verificarsi del ritardo e non sia subordinato alla presentazione di un reclamo scritto alla compagnia.

Le pronunce riconoscono inoltre la legittimità delle spese sostenute dai passeggeri per ottenere il ristoro previsto dalla normativa europea, evidenziando come il vettore avrebbe potuto evitare il contenzioso aderendo alle richieste formulate nella fase conciliativa. «Queste sei sentenze confermano ancora una volta la piena tutela prevista dalla normativa europea per i passeggeri aerei – commentano da ItaliaRimborso -. Troppo spesso i viaggiatori rinunciano a far valere i propri diritti, convinti che il mancato reclamo o la complessità delle procedure possano rappresentare un ostacolo. Le decisioni del Giudice di Pace di Trapani ribadiscono invece principi ormai consolidati e rafforzano la tutela dei consumatori». ItaliaRimborso ricorda che, in caso di ritardo superiore alle tre ore, cancellazione del volo o negato imbarco, i passeggeri possono verificare il proprio diritto alla compensazione pecuniaria direttamente sul portale italiarimborso.it.