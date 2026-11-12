Castellammare piange la distruzione di Monte Inici: campane a lutto

Le campane delle chiese di Castellammare del Golfo hanno suonato a lutto questa mattina alle 9 per ricordare la devastazione provocata dall’incendio che martedì ha colpito Monte Inici. Un gesto simbolico per esprimere il dolore di un’intera comunità davanti alla distruzione di una parte importante del proprio patrimonio naturalistico. L’iniziativa, proposta dai volontari dei “Guardiani dei Boschi” e accolta dal sindaco Giuseppe Fausto, ha coinvolto le parrocchie e gli istituti scolastici cittadini. In contemporanea al suono delle campane, anche gli studenti si sono fermati per osservare un minuto di silenzio. Hanno aderito i parroci della Chiesa Madre e delle chiese di Santa Rita, Santissimo Crocifisso, San Giuseppe, Sant’Antonio e San Paolo della Croce. Don Giuseppe Bruccoleri, don Giuseppe Grignano e don Antonino Vilardi, in comunione con il vescovo Pietro Maria Fragnelli, hanno fatto risuonare contemporaneamente le campane in segno di lutto. Il momento di raccoglimento ha coinvolto anche i tre istituti scolastici del territorio: il Comprensivo “Giuseppe Pitrè”, diretto da Elvira Mulè, il Comprensivo “Pascoli-Pirandello”, guidato da Salvatore Tinnirello, e l’Istituto di istruzione superiore “Piersanti Mattarella”, diretto da Giuseppe Lo Porto.

Oltre al minuto di silenzio, nelle scuole è stato letto il messaggio dei volontari impegnati nella tutela della montagna. Un modo per coinvolgere anche le nuove generazioni e ricordare quanto Monte Inici rappresenti per Castellammare, non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche per il suo valore identitario e paesaggistico.