Nell’infrasettimanale il Mazara Calcio ne fa 9 al Casteldaccia

Nel turno infrasettimanale del Campionato di Promozione corrispondente alla 9ª giornata, i canarini conquistano i primi punti esterni della stagione sul campo di Marineo battendo il Casteldaccia per 9-0. Seconda vittoria consecutiva in Campionato e testa alla prossima gara casalinga di domenica prossima al Nino Vaccara con l’ostico Sferracavallo. Con la gara odierna i canarini con 30 reti segnate si confermano la squadra con il migliore attacco del torneo. 17 le reti subite. 15 i punti in classifica e griglia play off. Michele Perrone risulta essere l’attuale capo cannoniere del torneo con 11 reti, in terza posizione Fabrizio Monti con 8 reti.
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