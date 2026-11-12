Handball Erice sola al comando dopo la vittoria contro Leno

Prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio stagionale in Europa, in calendario per il prossimo weekend al Pala “Cardella”. Il successo ottenuto questo pomeriggio contro Leno proietta la AC Life Style Handball Erice al comando solitario della classifica di serie A (con una partita in più), in attesa dello svolgimento dell’intero ottavo turno di Campionato. Sono stati sessanta minuti senza particolari sussulti per le Arpie, contro un’avversaria volitiva come Leno, che si è opposta con orgoglio. Il coach Fred Bougeant ha raggiunto il suo duplice obiettivo fissato: “in primis” vincere; e poi, ruotare il più possibile le giocatrici a disposizione, in vista delle due gare di sabato e domenica contro le lituane di Cascada Garliava.

L’immenso talento di Alexandra Do Nascimento è una gioia da guardare e ammirare nella prima parte del match. Sono sue sei delle prime sette reti delle Arpie, che vivono un pomeriggio senza particolare stress. La seconda gara del ciclo “terribile” (quattro partite in otto giorni) scorre illuminata dal talento della brasiliana, ma anche fornendo al coach Fred Bougeant indicazioni rassicuranti per il prossimo weekend di EHF European Cup. Nonostante la volenterosa e lodevole opposizione di Leno e la grinta del portiere delle lombarde, la ex Romina Ramazzotti, la sfida vola via allineando vantaggi cospicui per le padrone di casa. Frutto di convincenti costruzioni in attacco, soprattutto alla ricerca della velocità, e di una difesa arcigna che vuole diventare il marchio di fabbrica delle Arpie. Al 25’ è 15-5 e si va all’intervallo sul “+ 13” (19-6), con la sensazione che, anche individualmente, ognuna delle atlete a disposizione di Fred Bougeant stia raggiungendo uno stato di forma ottimale.

Nella ripresa, un altro eterno talento, quello di Chana Masson, si rende disponibile per chiudere la saracinesca della porta di Erice. Proseguono le prove generali per sabato e domenica, con le Arpie tirate a lucido e per nulla distratte dall’andamento scontato dalla contesa, già largamente indirizzata dalla prima frazione. Al 45’, si viaggia sul 30-10, con la AC Life Style Handball Erice capace in ogni modo di scardinare il dispositivo difensivo avversario. Nell’ultimo quarto del confronto, un lievissimo abbassamento della tensione consente a Leno di trovare qualche conclusione meno stentata (ottime un paio di fiammate di Lavagnini dall’ala sinistra), ma la sostanza non cambia: le Arpie spesso recuperano palla e corrono in contropiede con spigliatezza, macinando marcature senza sosta (40-12, 50’). Finisce 46-15 tra gli applausi meritati dei tifosi. Nel prossimo weekend, sarà un’altra storia. Da vivere e raccontare.

Silvia Adrerius, centrale AC Life Style Handball Erice, ha dichiarato: “Siamo molto contente per la prestazione. Avevamo in mente di mettere subito un buon distacco fra noi e le nostre avversarie e il piano partita è stato rispettato in pieno. Arriviamo da settimane di lavoro intenso e di ottima qualità. Sono convinta che arriveremo al prossimo weekend nelle migliori condizioni e, soprattutto, con la squadra al completo. Questa è la cosa più importante”.