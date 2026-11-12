Nuovi allarmi bomba nelle scuole, nuove minacce ed evacuazioni in diverse regioni

Non si fermano le minacce di attentati agli istituti scolastici italiani. Anche nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, sono arrivate nuove e-mail con allarmi bomba in diverse scuole, dal Veneto alla Liguria, passando per l’Umbria, il Lazio e la Sicilia. In alcuni casi è stato necessario evacuare gli edifici, mentre in altri sono scattati i controlli delle forze dell’ordine. I messaggi, come quelli circolati nella giornata di ieri, risultano firmati con il nome di Mikhail Andropov e annunciano la presunta presenza di ordigni all’interno degli istituti.

Evacuato il liceo classico Umberto I di Palermo

Un nuovo allarme ha interessato anche Palermo, dove questa mattina è stato evacuato il liceo classico Umberto I. Alla dirigenza scolastica è arrivata una comunicazione da un indirizzo di posta elettronica sconosciuto, nella quale veniva minacciata una strage di studenti e personale scolastico, fissata per le 10.50. Ma in questo caso potrebbe trattarsi di un episodio isolato rispetto a ieri. La scuola, pur ritenendo che anche in questo caso potesse trattarsi di un falso allarme, ha deciso di adottare tutte le precauzioni necessarie, disponendo l’uscita anticipata degli studenti e la sospensione delle lezioni per l’intera giornata. In una comunicazione inviata alle famiglie, l’istituto ha spiegato che, per ragioni di prudenza, tutte le classi sarebbero state congedate anticipatamente e gli alunni rimandati a casa.