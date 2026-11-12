Misiliscemi, il giovane Samuele Gambina porta il film dell’Istituto “Florio” in finale 

C’è anche un giovane talento di Misiliscemi tra i protagonisti di un’esperienza cinematografica che ha superato i confini nazionali. Si tratta di Samuele Gambina, 19 anni, studente del quinto anno del liceo enogastronomico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice, che ha firmato la regia di “Senza Uscita” (No Way Out), cortometraggio thriller arrivato alla finalissima dell’Italian Film Festival Scuole e Giovani di Rovigno, in Croazia, dove ha ottenuto una menzione speciale. Il film è stato realizzato nell’ambito del progetto R.U.F.I. (Realizziamo Un Film Insieme), un’iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell’istituto ericino e i professionisti di Piano9 Produzioni.

Un percorso formativo che ha permesso ai ragazzi di entrare concretamente nel mondo del cinema, sperimentando ruoli, competenze artistiche e tecniche e lavorando alla realizzazione di un prodotto audiovisivo. A sottolineare il valore del risultato è il sindaco di Misiliscemi, Salvatore Tallarita, che ha rivolto le proprie congratulazioni al giovane concittadino e a tutti coloro che hanno contribuito al progetto. «È bello sapere che un giovane della nostra comunità contribuisce a portare il nome del territorio oltre i confini nazionali, attraverso la cultura, la creatività e il linguaggio universale del cinema», ha dichiarato il primo cittadino. Un riconoscimento che coinvolge anche gli altri studenti, i docenti, la dirigente scolastica Pina Mandina e i professionisti che hanno accompagnato i ragazzi durante il percorso. Per Samuele Gambina, la menzione speciale ottenuta in Croazia rappresenta un importante traguardo e un’esperienza significativa nel suo percorso di formazione artistica.